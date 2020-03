Recomiendan el uso de cubrebocas para evitar contagios

Foto: Bismarck Moyrón

Redacción: Daniela Pérez

La Paz.- Ante la controversia sobre la recomendación del uso de cubrebocas, Alejandro Aguirre Chávez, quien es médico especialista, señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “cada país es diferente pero en aquellos países donde sistemáticamente se usa el cubrebocas disminuye el número de contagios”.

Sin embargo, señala que presuntamente las dos indicaciones por las que no se está promoviendo el uso de cubrebocas se debe a que se puede presentar un desbasto ante la compra masiva de estos, “pero tenemos una plena cobertura de cubrebocas en los servicios de salud”; mientras que la segunda es que este solo se debe usar por quienes tienen el virus del COVID-19, “el problema es que todavía no sabemos quién lo tiene o no hasta que se vuelve una enfermedad grave o con una sintomatología muy florida”, por lo que recomienda el uso de cubrebocas ya que todos somos potencialmente portadores del virus.

Algunos de los argumentos que se han presentado es el de que el virus no funciona debido a que el virus es muy pequeño sin embargo, Aguirre Chávez señala que el virus no viaja solo, sino que viaja en gotas de saliva que pueden fácilmente quedar atrapadas en cualquier fibra de tejido con el que esté hecho el cubrebocas.

Protocolo para uso de cubrebocas

A pesar de esto, el uso de cubrebocas debe ser de una manera adecuada y siguiendo ciertos protocolos de higiene, como lo son el lavado de manos previo a la colocación de este y después de retirarlo ya que este tiene una abundancia de virus y bacterias, además que, “un cubrebocas no es permanente, debido a que el virus queda atrapado en él y debemos tirarlo”.

Finalmente en el caso de los cubrebocas de tela, pero estos deben de lavarse diariamente y exponerlos al sol, “el virus es poco resistente ante a la luz solar”.