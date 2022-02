Especialistas recomiendan no molestar a las abejas cuando vean un enjambre

A raíz de una denuncia ciudadana que llegó a CPS Noticias, sobre un enjambre de abejas en la colonia Camino Real que no fue atendido por ninguna institución.

“Una mañana se levantó mi esposo para ir al trabajo y vio las abejas en el árbol que está afuera de la casa, eran muchas así que reportamos a un apicultor pero no se reportó, y no queríamos reportar a bomberos por que las fueran a matar así que llamamos a la policía y vinieron pero no hicieron nada”, reveló la denunciante.