“Los animales no son juguetes”; Recomiendan no obsequiar mascotas

Durante esta temporada, realizar intercambios y dar regalos de navidad es una tradición; sin embargo, la representante de la asociación Casa Sheila, Mariana Lemus, hizo un llamado a la ciudadanía a no contribuir con la compra-venta de perros y gatos para regalarlos estas fechas decembrinas.

De acuerdo con Mariana, existe una sobrepoblación de animales en el municipio cabeño, razón por la cual no se debería permitir que se obsequien mascotas, no hasta que no existan dueños responsables.

“Los animales no son un juguete, son un compromiso y a menos que se tenga el tiempo y energía para dedicarle a una mascota, no la adquieras. Los cachorros son preciosos y todos los quieren, pero si no se les adiestra, cuida y dedica tiempo, acaban expulsados de la casa o encadenados en el patio y eso no es culpa de ellos sino del dueño, él es el responsable de darles la atención y los cuidados adecuados”.

Si se tiene planeado regalar un perro o alguna otra mascota, se debe de tener certeza de que quien la recibirá quiere una, antes de tomar una decisión apresurada se debe reflexionar este punto tan importante. Casa Sheila puntualiza que los menores adquirirán una gran responsabilidad y que en muchos de los casos los padres son los que terminan cuidando de los animales.

“La interacción de un niño con su mascota puede ser una de las alegrías de la vida, pero hay que enseñarles a ser responsables, alimentación, agua fresca, ejercicio y atención son requisitos diarios y los cuales recaerá en los padres que deberán tener tiempo y energía para asegurarse que esto se haga… Todos los animales necesitan el amor y la atención adecuada diaria, las buenas intenciones no son suficientes, el compromiso debe ser efectivo antes de tener un perro”.

Casa Sheila se ha encargado de educar y ofrecer servicios para ayudar a las personas y a sus animales, pero la responsabilidad es de los dueños, el cambio ocurre cuando las personas toman mejores decisiones, si no se puede esterilizar, vacunar y alimentar adecuadamente, la mejor opción es que no realices la compra de un perro.

En Los Cabos existen diversas asociaciones como lo es Casa Sheila, en donde se puede encontrar algún perro o gato rescatado y en los cuales puedes encontrar un gran amigo y compañero, y de esta forma aportar al fomento de la adopción.