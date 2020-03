Reconoce AMLO que en 2012 pensó en dejar carrera presidencial

(Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la contienda electoral de 2012 estuvo a punto de renunciar, tras los fraudes y denostaciones en su contra.

“Decían, ya que se retire, que se jubile, está enfermo, ya está chocheando, solamente que sea muy ambicioso, que esté enfermo de poder, pero lo mejor es que se retire. Y hasta pensé, porque me tocaron mi orgullo, porque no lucho por cargos, por puestos, no luchaba por eso, luchaba por ideales, por principios, por llevar a cabo esta transformación”, expresó durante su conferencia matutina.