Reconoce Gobierno de BCS adeudo con proveedores

A través de redes sociales se dio a conocer que el Gobierno del Estado de Baja California Sur tiene un adeudo con el grupo musical Las Kats, quienes formaron parte de la cartelera artística del Festival de Día de Muertos.

“Ayer se cumplieron dos meses desde que el grupo Las Kats se presentó en el XXII Festival de Día de Muertos y aún no han pagado la remuneración que les corresponde por contrato con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, por invitación del prof. José Angel García Borrego. Nos pidieron entregar factura y luego cancelarla, para luego hacerla de nuevo, y aún no sé si el retraso en el pago pueda generar problemas con el SAT. Ya hemos dado seguimiento al tema y argumentan que es problema de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur, pero nadie se hace responsable de manera eficaz. Es triste ver que no les interesa realmente estimular a las infancias para que sigan creciendo en su aprendizaje dentro de las artes, pura demagogia”, se lee en la publicación.