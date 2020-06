Reconoce presidente del Consejo de Administración de la AHLC que hay riesgo de cierre de más hoteles en Los Cabos

San José del Cabo.- Luego del anuncio del cierre de operaciones del hotel Holiday Inn en esta ciudad, el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, (AHLC), Mauricio Salicrup reconoció que hay riesgo permanente del cierre de otros hoteles si no se da una pronta reapertura de la actividad en el destino turístico.

Al preguntarle si hay riesgo del cierre de algún otro hotel en el destino, respondió que éste es permanente.

“El riesgo es permanente y no nada más con un hotel, es permanente con varios hoteles, el tema aquí es de que nosotros como AHLC no manejamos los estados financieros de cada unidad de negocio, pero la Asociación de Hoteles sí ha recibido constantes mensajes de angustia de varios propietarios porque están ya en una situación de crisis muy aguda, por lo que si no se da una apertura económica pronto pudieran darse más noticias de este corte”, observó.

Por eso hizo un llamado a los ciudadanos a ser respetuosos con guardar la distancia, permanecer en casa, y si alguien se siente enfermo no salir para evitar contagiar a otras personas, todos debemos cooperar siendo muy responsables en nuestros actos y así evitar que haya más contagios y pronto volver a la normalidad.

“Nosotros estamos bien conscientes de cuál es la estrategia del Gobierno del Estado en relación a la apertura de la economía para que empiece a rodar la cuestión económica y como estamos tan conscientes de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, el llamado a la población es a que no retemos al virus y sigamos saliendo a las calles como si nada hubiera pasado, tenemos todos los ciudadanos que demostrar civilidad y ser respetuosos con guardar la distancia”, concluyó.