Reconocen en acto cívico el trabajo en materia de seguridad a Juan José Zamorano

San José del Cabo.- “El reconocimiento que he recibido de la sociedad me compromete a seguir esforzándome en el tema de la seguridad’’, indicó el titular de Seguridad Pública Juan José Zamorano, en el acto cívico realizado este viernes en conmemoración al 172 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, donde fue reconocido por la presidente municipal Armida Castro.

En entrevista, dijo que el trabajo en materia de seguridad se ha dado en conjunto con todos los elementos policiales y demás corporaciones.

‘’Estos reconocimientos que se me han hecho significan un compromiso mayor, el hecho de que reconozcan un trabajo que no he hecho solo, sino con todo un equipo de seguridad muy integrada, que con mucha labor hemos logrado una actitud de servicio, es lo que se refleja en las calles; sabemos que hay mucho trabajo qué hacer y tenemos que seguir adelante y este distintivo representa el esfuerzo de todos los que estamos en la mesa de seguridad, analizando y rindiendo cuentas a la sociedad’’.

El funcionario dijo que en su momento se dará un cambio en la Dirección de Seguridad Pública y no tiene nada que ver con el problema de seguridad, porque la estrategia y la institución es la misma.

“Si llega el momento de mi cambio, será la Alcaldesa quien informe en torno al tema como corresponde, y reitero, este cambio no es en perjuicio de la seguridad, simplemente sería un cambio”.