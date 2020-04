Reconocen participación de productores en jornada de sanitización en Comondú

La Paz.- El secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), Andrés Córdova Urrutia expresó su reconocimiento a la participación solidaria de productores y empresarios del municipio de Comondú, para concretar, bajo la coordinación de autoridades estatales y municipales, la sanitización de la vía pública en Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes.

Al informar lo anterior, el funcionario estatal destacó el apoyo de los mencionados sectores, los cuales a pesar de enfrentar afectaciones que les ha generado la pandemia del Covid-19 en su actividad, sumaron esfuerzos y recursos para hacer realidad esta acción en apoyo de la sociedad para ambas localidades, mismas que aglomeran el mayor número de habitantes en este municipio.

Aseguró que estas actividades muestran un trabajo en conjunto dentro de las comunidades sudcalifornianas, ya que para estas acciones no requirieron ningún tipo de apoyos de los distintos niveles de Gobierno, pues ellos mismos aportan maquinaria, equipo, combustible, operadores y hasta la sustancia que se utiliza en el proceso de satinización.

En ese sentido, precisó que las jornadas fueron realizadas entre el miércoles 22 y el jueves 23 de abril, donde se cubrió por completo tanto a Ciudad Constitución como Ciudad Insurgentes, acciones que habrán de continuar en el resto de la geografía comundeña y de nuestra entidad.

Aseguró que la sanitización de la vía pública de centros urbanos no debe de traducirse en un relajamiento de las medidas preventivas por parte de la ciudadanía, sino todo lo contrario, “hoy que enfrentamos la fase tres de la pandemia debemos asumir con mayor responsabilidad las estrategias de sana distancia y confinamiento en sus hogares”, comentó el Secretario.

Asimismo, agregó que para concretar estos trabajos, la Sepada trabajó estrechamente con estos sectores, en la conformación de un padrón de productores cooperantes que aportan tractores, fumigadoras, nebulizadores, cañones y aspersoras, equipo que fue sometido a un estricto proceso de esterilización bajo la supervisión de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Finalmente dijo que este proceso de sanitización se realiza con hipoclorito de calcio, compuesto químico ampliamente utilizado en tratamiento de aguas por su alta eficacia contra bacterias, algas, moho, hongos y microorganismos peligrosos para la salud humana, al tiempo en que aseguró que con base en personal de la propia Coepris, éste no causa daño alguno a la salud de las personas ni a la de animales domésticos.