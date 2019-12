Reconocen proyecto académico de la UABCS en Congreso científico latinoamericano

Es realizado por la Red Iberoamericana de Equinodermos para compartir avances de trabajos y proyectos sobre lirios, estrellas y pepinos de mar; así como erizos, figuras, entre otros

La Paz.- Durante la cuarta edición del Congreso Latinoamericano de Equinodermos, Abril Verónica Gómez Rodríguez, recién egresada de la carrera de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, obtuvo primer lugar en la modalidad oral de nivel licenciatura con una ponencia sobre estrellas de mar.

El evento celebrado recientemente en la ciudad de La Paz con la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado; académicos e investigadores de amplio prestigio, es realizado por la Red Iberoamericana de Equinodermos para compartir avances de trabajos y proyectos sobre lirios, estrellas y pepinos de mar; así como erizos, ofiuras, entre otros.

En el caso de Gómez Rodríguez, su participación la hizo mediante una ponencia en la cual habló sobre los avances de su tesis, que versa sobre las estrellas de mar y su conformación como un micro hábitat de distintos organismos simbiontes en el Golfo de California.

“Estoy estudiando un organismo en particular que vive en simbiosis con las estrellas de mar, es un pequeño camarón que puede cambiar de color dependiendo de la estrella y dónde se cruce”, mencionó en entrevista la joven científica; quien agregó que este trabajo forma parte de una investigación más amplia que encabeza su directora de tesis, la catedrática de la UABCS, Ariadna Ávila.

A través de su estudio, la joven universitaria pretende aportar al conocimiento de la especie, particularmente porque existe preocupación en la comunidad científica por una estrella de mar denominada “Acanthastersolaris”, misma que está teniendo gran impacto en los sistemas marinos del Golfo de California.

“Estamos viendo que donde antes había tapetes de coral, actualmente ya no hay porque estos organismos se los comieron. Debido que no hay una regulación para esta especie y no tiene como tal un depredador tope, está creciendo la preocupación porque esta especie está desplazándose a otros lugares del Golfo y de la Bahía de La Paz. Entonces está afectando a los ecosistemas”, indicó.

Mas aún, dijo que se tiene el antecedente de Australia, donde estas estrellas se están comiendo todo el arrecife, de allí la inquietud que existe actualmente por encontrar soluciones al problema y aportar conocimiento para tal fin.

En una primera etapa de su investigación, mencionó que se encuentra haciendo la estructura de la población de simbiontes, esto es cuántos viven de ella, en dónde están, en qué especies de estrellas de mar se encuentran y posteriormente, ver si las afectaciones que puedan sufrir estas últimas, les van a afectar.