Reconocen autoridades retrasos en pagos a 287 trabajadores de la educación

La secretaria de Finanzas y Administración de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, reconoció que se presentaron problemas en los pagos a 287 trabajadores de la educación, quienes no recibieron a tiempo el salario de la segunda quincena de diciembre, la prima vacacional ni el bono de vida cara. La funcionaria sostuvo que esto se debió a un error administrativo, y no a la falta de solvencia económica del Gobierno del Estado.

“No es porque no haya dinero para pagar, sino porque los archivos que se generaron en el área de nómina de la SEP tuvieron un problema que se ha estado corrigiendo. No ha quedado listo, pero esperamos que este día ya quede para poder hacer su pago”, indicó.

Montaño Cota hizo hincapié en que esta situación se presentó solo en una fracción de la plantilla laboral de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual se compone de más de 14,000 trabajadores.

Por su parte, la titular de la SEP, Alicia Meza Osuna, comentó que ya se cubrió el adeudo a gran parte de los afectados, y que están trabajando en resolver la situación del resto de los empleados.

“Hoy en la mañana me informan a mí que son cincuenta y tantos los casos que quedan pendientes. Yo espero que así sea y que en el transcurso de este día se resuelva. Yo he estado muy al pendiente con el departamento de pagos de la Secretaría y ellos me han estado informando. Algunos se van solventando, otros quedan pendientes”, comentó.