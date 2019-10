Recorte al PEF obstaculiza impulsar al desarrollo agrario, Córdova Urrutia; no hay que adelantarse, Castro Cosío

San José del Cabo.- “El recorte del presupuesto federal para el 2020 es un gran obstáculo para impulsar un nuevo desarrollo agrario, además de la desaparición de programas para apoyar al sector agroalimentario de México, como el de fomento ganadero y el programa de investigación agrícola’’, indicó Andrés Córdova Urrutia, secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario en el estado de Baja California Sur, durante la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el pasado viernes en San José del Cabo.

Antes de finalizar el discurso, dijo que confían en que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y las diferentes comisiones, puedan reconsiderar el restablecer el presupuesto en favor de los rubros que inciden en el desarrollo del sector del medio rural.

‘’Si en verdad queremos impulsar un nuevo desarrollo agrario, justo equitativo para las familias vinculadas a este sector, debemos tener en claro que los recortes que plantea el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, son un gran obstáculo para ello, por ello quiero hacer eco al planteamiento presentado por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, de establecer la asignación presupuestal que se designó en el 2018 a las regiones Centro y Norte del país, no sólo preocupa esto, sino la desaparición de programas fundamentales para el desarrollo del sector agroalimentario de México, grave desaparecer los programas de Concurrencia, así como también el de Fomento Ganadero, el de Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y el Sistema Nacional de Investigación Agrícola, al de pesca y acuícola y los recursos para sanidades, entre otros’’.

Por lo anterior, en la misma reunión Víctor Castro, coordinador de Programas Federales en Baja California Sur, respondió que no hay adelantarse con respecto al presupuesto federal.

‘’Sobre el presupuesto no voy hablar porque está en la Cámara de Diputados y nunca me ha gustado adelantar vísperas, ni siquiera para ventaja política, lo voy a dejar de lado porque está apenas discutiéndose; si los diputados nos dan algunos apretones, ya explicaremos porqué decidimos tomar el pulso de la sociedad nacional y los diputados son la soberanía, así que me esperaré para darle respuesta a Andrés porque se adelantó un poquito’’.