Se recrudece sobreexplotación de recursos pesqueros por falta de vigilancia

Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), en Baja California Sur, dijo haber un déficit en la vigilancia de los litorales sudcalifornianos, por lo que la sobre explotación de los recursos pesqueros prevalece, recrudeciendose especialmente en la zona norte de la media península, por lo que este gobierno estatal buscará la manera de redoblar esfuerzos y dejar de ser más que una instancia recaudadora.

“No me gusta hablar del pasado, pero el anterior sexenio no se puso atención a la vigilancia e inspección marítima y es que vieron a Fonmar como una ventana de recaudación, sin tomar en cuenta la parte de inspección y vigilancia, así como el ordenamiento de la pesca, es por eso que tenemos problemas en todo el litoral y no sólo aquí en Los Cabos”.