Rector de la UABCS critica falta de apoyo a universidades públicas

A nivel federal y estatal, el poder legislativo evalúa el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023. En este sentido, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Salgado González, señaló que no se ve un aumento significativo en los recursos destinados a las universidades públicas.

“El ambiente no es muy prometedor. México sigue quedándole a deber a la educación en general y a la educación superior en particular. Nosotros hemos sido muy insistentes, y cuando digo nosotros me refiero a rectoras y rectores de universidades públicas, en que la inversión segura para abatir pobreza, desigualdad, ignorancia e inseguridad es en el terreno de la educación, del arte, de la cultura, del deporte, de la salud”, declaró.