Recula Alcalde de La Paz en destituir a directora de Ecología

Incluso sostuvo que la información que se dio a conocer en diversos medios de comunicación se trató de un rumor y de “fake news”

La Paz.- Aún cuando ya estaba avisada y se le haría la notificación de su despido de manera oficial el próximo martes, de manera sorpresiva el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, aclaró que Janneth Armendáriz, directora de Ecología y Gestión Ambiental en el Ayuntamiento de La Paz no será removida.

Incluso sostuvo que la información que se dio a conocer en diversos medios de comunicación se trató de un rumor y de “fake news”.

“No habrá movimientos en la Dirección de Ecología, no sé de dónde salió ese rumor, es una noticia falsa, Janneth Armendáriz tiene todo el respaldo del Presidente Municipal de La Paz”, dijo.

Por su parte, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida aún con la postura que ya fijó el Alcalde, buscará un encuentro con él para externarle su preocupación sobre este tema y las secciones que está tomando por compromisos políticos.

En diversos medios y redes sociales se dio a conocer que Janneth Armendáriz Villegas, actual directora de Ecología y Gestión Ambiental, sería destituida y nombrarían en este cargo a la ex directora de Ecología de Los Cabos, Ariadna Pico Rojas, quien fue despedida luego de varios reportes de maltrato al personal.

Cabe recordar que este espacio fue comprometido en campaña por Rubén Muñoz con el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida con el objetivo de lograr el Plan de Ordenamiento Ecológico Local para cuidar y preservar el medio ambiente del municipio y evitar la llegada de empresas que depredan la riqueza natural de La Paz que pongan en riesgo a la población con el tema del agua.