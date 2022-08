Sujeto recupera su moto a puño limpio

Recientemente, a través de redes sociales un ciudadano denunció el robo de su motocicleta la noche del sábado pasado en la colonia Lomas del Sol en la delegación de Cabo San Lucas. Casi dos días después la recuperó al haberla reconocido cuando la conducía otra persona.

El robo del vehículo fue la noche del pasado sábado 30 de julio alrededor de las 23:00 horas, en la colonia antes mencionada, en el video que publicó el afectado se muestra claramente el momento exacto donde un masculino aparentemente manipula las conexiones de la motocicleta y en cuestión de un minuto se la lleva.

Fue la tarde noche del 1 de agosto cuando el ciudadano se encontraba cerca de una tienda departamental, cuando observó a una persona conduciendo una motocicleta similar a la que le robaron, por lo que decidió perseguir a la persona y confrontarla a bordo de otra moto y narró lo siguiente.

“Yo me quedé afuera de la farmacia y miré que pasó una moto parecida, ya la habían pintado, le quitaron la pila, le quitaron muchas cosas. Entonces lo perseguí en la moto, lo alcancé y lo derribé con la otra moto y cayó y el sujeto empezó a decirme “HEY ¿QUE PASÓ?”, y le comenté que la moto es mía, y me contestó “LA MOTO ME LA VENDIERON A MI”, y yo en caliente reconocí la moto a pesar de que le hicieron muchas modificaciones, me la hicieron tiras casi.

En el transcurso de eso el “vato” me sacó un cuchillo y retrocedí. En el switch de la moto traía un desarmador y se la quité para apagar la moto. Comenzó a salir la gente y el sujeto salió corriendo, como traía las dos motos ya no lo quise corretear para no dejar las motos solas”.