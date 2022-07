Recursos de promoción turística del Fiturca no se reducirán

Durante una gira de trabajo que sostuviera el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, fijó su postura referente a la iniciativa presentada con la banca de Partido del Trabajo (PT) la cual busca reducir los ingresos del Fideicomiso de Turismo a un 57%, esto para que un 33% se vaya directamente a los fideicomisos de obra e infraestructura social.

El ejecutivo estatal informó que las pláticas y negociaciones con la iniciativa privada van por buen camino, lo que buscan es que parte del presupuesto que cuenta el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), sea autorizado para aplicarlo en obra social, dejando claro que no se afectará la principal función de los fideicomisos que es la promoción turística en el extranjero principalmente.

“Muy bien, acabo de platicar con Julio quien es representante del Consejo Coordinador de Los Cabos; me dice y coincide con la información que me dan los compañeros que están en la comisión. Que va muy bien la negociación para que el fideicomiso también pueda autorizar obra social, y sin olvidar el promover el turismo en esta zona.”

Un punto que dejó claro el gobernador de Baja California Sur, fue que el Fiturca al año genera excedentes de recaudación del 3%. Explicó que el gobierno estatal no está buscando crear más impuesto, dejando claro que el fideicomiso de promoción de Los Cabos continuará con su presupuesto anual de 200 millones; resaltando que toda iniciativa presentada tiene que ser consensuada antes de ser aprobada.

“Con los recursos que tiene el fideicomiso, si hay excedentes vamos a renegociar con ellos, porque lo que tenía planeado el Congreso ha sido superado ya, y es cuestión de ponernos de acuerdo para no generar más impuestos ¿Va seguir con el mismo recurso el Fideicomiso? La idea es esa, ya si la comisión que lleva el Congreso del Estado, revalora esto nos vamos ajustar todos. Pero nos vamos a poner de acuerdo, ya lo había comentado: El gobernador no iba a enviar ninguna iniciativa si no estaba consensuada.”