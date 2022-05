Red Bull y Max Verstappen organizan Baby Shower para “Checo” Pérez

Hace algunos días Sergi “Checo” Pérez y su esposa Carola Martínez recibieron a su tercer hijo, a quien le pusieron el nombre de Emilio.

Ahora, en los primeros días de actividades del Gran Premio de España, Max Verstappen y Red Bull sorprendieron al mexicano con algunos regalos para el bebé.

La escudería austriaca compartió en redes sociales el video donde el tapatío entra a un cuarto que está repleto de globos azules y de regalos.

Baby shower for @SChecoPerez 🎉 Suited and booted thanks to @Max33Verstappen 🧡😉 pic.twitter.com/ZWVuZcEZGM

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022