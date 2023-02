Red Bull presenta el RB19 con el que Checo Pérez correrá en la temporada 2023 de la Fórmula 1

Este viernes, en la ciudad de Nueva York, la escudería Red Bull presentó el ‘RB19’, nuevo bólido con el que Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen, correrán en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Este modelo, que actualiza al ‘RB18’, es el que utilizarán los pilotos del ‘toro rojo’ para intentar obtener el sexto campeonato, tras los 2 consecutivos que lleva Max Verstappen, y repetir también en el campeonato de constructores tras lo hecho en 2022.

The moment we welcomed the #RB19 to the world 😎 pic.twitter.com/lQvgPlpxrE

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023