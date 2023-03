Red Bull sigue burlándose de Aston Martin

El inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 dejó grandes emociones y también algunas polémicas, pues luego de que el asesor de Red Bull, Helmut Marko y el piloto mexicano, Checo Pérez, lanzaran dardos en contra de Aston Martin por las similitudes con su auto, ahora fue el jefe del equipo, Christian Horner, quien mencionó de forma irónica la imitación.



Horner se sumó a la guerra de declaraciones y arremetió contra Aston Martin, asegurando que lo hecho por el rival es para buscar ser iguales que ellos.

El Gran Premio de Bahréin dio inicio a la nueva temporada de la F1 y el podio fue integrado por Max Verstappen (1er lugar), Sergio “Checo” Pérez (2do lugar) y Fernando Alonso (3er lugar).

Where do we start? 🥰 Wrapping up a memorable weekend 🏆🏆

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 8, 2023