Reducción del IVA en BCS debe darse en el corto plazo: economista

En su última visita a Baja California Sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que sigue en pausa la reducción del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para el estado. Destacó que su compromiso fue atender la zona fronteriza, y que la entidad no tiene frontera terrestre.

Ante estas declaraciones, el economista Isaías Ruiz, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), señaló que la situación financiera que se atraviesa en el país y el mundo vuelven urgente que a la media península se le brinde el mismo apoyo fiscal que a la franja fronteriza.

“Yo veo complejo el panorama para que esto se vea en el corto plazo, puede ser en el mediano plazo, pero en el corto no lo veo, y el problema económico del entorno y de todo lo que tenemos ahorita a nivel inflación, tasas de interés y una posible recesión de Estados Unidos es inminente (y es en el corto plazo), así que me preocupa esa parte. Puede venir, pero a lo mejor, cuando llegue, el apoyo ya no es necesario, y lo necesitamos ahorita y ese ha sido uno de los grandes problemas siempre entre la desconexión de lo que se necesita y lo que no; entre privilegiar lo político sobre lo económico”, mencionó.