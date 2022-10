Avanza la reforestación de la Plaza Antonio Mijares

Fue el pasado 3 de agosto cuando el alcalde, Oscar Leggs Castro sostuvo una reunión con la activista Blanca Pedrín con la finalidad de analizar propuestas para una reforestación dentro de la Plaza Pública “Antonio Mijares” y en acuerdo mutuo entre las autoridades correspondientes de la XlV Administración de Los Cabos, iniciaron los proyectos de mejora desde el pasado 21 de septiembre, fue a casi un mes cuando el director de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos, Raúl Verdugo informó que al momento se han restaurado algunos árboles, sin embargo, los trabajos serán de manera paulatina.

La razón de que cada árbol sea trasplantado con especificaciones es porque cada una de las especies sufre estrés, es decir que puede experimentar un estrés abiótico debido a un cambio de temperatura dentro de la raíz o igual se debe a un nivel alto de sales en el suelo.

La razón de la sustitución de los árboles que existen actualmente es la necesidad de proveer más sombra, ya que los árboles endémicos plantados en un principio no pudieron desarrollarse de la manera correcta debido a las condiciones de calor que emana el suelo y subsuelo, es así como se debe de realizar la reparación de un sistema de riego que pueda dotar la cantidad exacta para el cuidado de los árboles y plantas.

“Estamos viendo la manera de rehabilitar y arreglar las fugas, pero lo que necesitamos es empezar ya, independientemente de que se va a reglar el sistema de riesgo”.

“Pero qué es lo que tenemos que puntualizar, es que nosotros debemos de empezar ya, no esperar a que tengamos al 100% el sistema de riego, no esperar que tengamos al 100% la cantidad de árboles, no esperar, porque si nos proponemos a esperar y esperar se nos van acabar los tiempos, entonces nosotros ya inmediatamente vamos a empezar”.