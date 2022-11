Reforma Electoral frenará la inversión en México: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, aseguró que una reforma electoral genera incertidumbre política y social, y detendría la captación de la inversión extranjera directa en México, por lo que llama a que no se cambie la ley electoral.

“Insistimos que no es momento de discutir una reforma electoral, cuando algo funciona no hay que cambiarlo (…) Nos parece que no es momento de discutir una reforma electoral y menos que le quite las facultades que tiene el INE, que nos ha ayudado a que avance la democracia en México”, afirmó el representante empresarial.