Reforzaremos esquemas de seguridad en Los Cabos ante la escalada de violencia contra las mujeres: Armida Castro

San José del Cabo.– La alcaldesa Armida Castro Guzmán lamentó los hechos atroces que quitaron la vida a la pequeña Fátima y en el caso de Baja California Sur la agresión que recibiera el pasado 7 de febrero una joven en la zona del Tezal, y apenas el fin de semana otra joven violentada en la colonia Los Cangrejos, por lo que dijo que trabajará de manera muy coordinada con Seguridad Pública para reforzar los esquemas de seguridad, luego de que se ha recrudecido el problema de la violencia contra las mujeres.

“Trabajemos juntos sociedad y gobierno para atender el tema, este fin de semana me reuní con un grupo de ciudadanas pidiendo apoyo para Yesi, cada quien desde su trinchera debe sumar esfuerzos; no es justa esa violencia, que nos atañe el derecho y razón en muchos sentidos, trabajar y ser más sensibles, seguridad lo entiende muy bien, ojalá y estuviera en nuestras manos poner un alto total a la violencia, pero haremos lo que nos compete como gobierno”, remarcó.

Abundó que es fundamental sumar esfuerzos autoridades y sociedad civil organizada para detener esta ola de violencia contra las mujeres.

“La mejor manera de apoyar a las mujeres es trabajar para las mujeres, tendremos que organizarnos, muchas mujeres han dado la vida por hacer respetar sus derechos, hay a quienes les han quitado el derecho de hablar, de defenderse, hay que entender que debemos organizarnos no nada más como género, debemos trabajar unidas, no se vale, tenemos aquí el tema de Yesi que está grave, que está indefensa y necesita de la sociedad; más allá de un gobierno o trabajamos juntos o volvemos a lo mismo de antes, la violencia generalizada”, concluyó.