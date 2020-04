Refrenda Alcaldesa el apoyo a los colaboradores y asegura los servicios a la ciudadanía durante contingencia

Los Cabos.– En atención a los trabajadores que integran el XIII Ayuntamiento de Los Cabos, la alcaldesa Armida Castro Guzmán realizó la visita a las instalaciones de la Dirección General de Servicios Públicos con la finalidad de ratificar el apoyo a dicha institución y verificar el cumplimiento de los protocolos de higiene que se han estado implementado en todas las dependencias de la Administración a su cargo.

En ese sentido, la primera edil reconoció el gran apoyo que se ha tenido por parte de la dependencia, e indicó que se tiene una gran responsabilidad, el servir: “hemos hecho el mayor de los esfuerzos por garantizar que ustedes tengan las herramientas”, reiteró. Cabe señalar que ya se había dado la indicación para que toda persona que estuviera en mayor riesgo, -mujeres embarazadas, adultos mayores y/o personal con enfermedades crónicas-, se resguardaran en sus hogares.

Continuando su participación, la Presidenta Municipal enfatizó que hay algunas personas que todavía no entienden la importancia de seguir los lineamientos de Salud y que la finalidad es evitar un contagio masivo, para que no colapse el sistema de Salud.

Para finalizar, Castro Guzmán expresó que Servicios Públicos es un área esencial que no va a descansar, por lo que van a continuar con las labores con mayor conciencia y prevención.

Por otra parte, el director de Servicios Públicos Roberto Sandoval Montaño, informó que en estos momentos, se está cubriendo el 90% de las rutas de recolección, y que si el grado de contingencia aumenta, se harían las modificaciones correspondientes.