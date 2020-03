Refuerza Ssa equipo de inteligencia epidemiológica para ubicar al mayor número de contactos por los dos casos confirmados de Covid-19

San José del Cabo.- Al sostener una reunión de trabajo con las autoridades municipales de Los Cabos, el Jefe de Servicios de Salud en el estado, Heriberto Soto Haro, con motivo de los dos casos confirmados de Covid-19, el funcionario de salud indicó que se ha reforzado un equipo de inteligencia epidemiológica que ayude a localizar el mayor número de contactos que han estado con estas personas, ello en lineamiento de la vigilancia epidemiológica.

Al concluir la reunión con la alcaldesa Armida Castro Guzmán, el doctor agradeció la hospitalidad y apertura en este asunto de emergencia para trabajar en equipo porque esta es una situación, es una epidemia que involucra a todos, sociedad y gobierno.

“Eso es lo que disponen los lineamientos de la vigilancia epidemiológica y que nos hará garantizar que la enfermedad no se propague con la velocidad que queremos, la enfermedad iba a llegar a Baja California Sur era un hecho no podemos estar exentos, uno o dos estados seguían sin ningún caso, pero es cuestión de tiempo para que todo el territorio nacional tenga casos, lo importante de estas acciones que realiza el gobierno del estado y municipales es que ayudemos a mitigar la presentación es decir el número de casos lo tenemos que llevar a un lapso de tiempo más grande, esperar el número total de enfermos en un lapso de tiempo que le permita al sistema estatal de salud tanto público como privado brindar atenciones oportunas”..

Asimismo, insistió en que los ciudadanos atiendan las recomendaciones del Sector Salud.

“ Pedirle a la ciudadana estén muy atentos, que si no tienen acciones sustantivas que realizar se queden en casa es lo mejor que cuidemos a nuestra familia, que insistirle en estas medidas preventivas, hay que lavarnos las manos continuamente con agua y jabón no compartir utensilios como vasos y botellas, que guardemos una sana distancia, el día de hoy inicia esta jornada nacional de sana distancia mecanismo muy importante que no cuesta pero que aporta mucha para la presentación de esta enfermedad, si todos nos cuidamos, apoyamos es por el bien de toda la ciudadanía.