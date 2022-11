Nuevo refuerzo del Atlético La Paz se dice listo para el Clausura 2023

Kristian Álvarez fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del Atlético La Paz. El zaguero llega proveniente del Salamanca de España y ahora continuará su carrera con el equipo paceño.

CPS Noticias tuvo la posibilidad de platicar en exclusiva con el refuerzo paceño y nos platicó de cómo se siente en esta nueva experiencia con el cuadro de la Liga de Expansión MX.

Cabe mencionar que Álvarez ya pudo entrenar junto a sus nuevos compañeros y bajo las instrucciones de Jaime Durán.

“Se trata de dar lo mejor de mí, contagiar y enseñar lo mucho o poco que he aprendido en todo este tiempo. Creo que hay muchos jóvenes con mucho deseo, me pongo en sus zapatos y recuerdo cuando yo iniciaba y tenía unas ganas inmensas de crecer (…) Conozco a Jimmy (Jaime Durán) y a varios jugadores del equipo, sé que eso me ayudará mucho”.