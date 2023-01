Regidor de Los Cabos acusa abuso de autoridad del secretario delegacional

Mediante redes sociales el séptimo regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, José Catarino Flores Castro, dio a conocer que un empresario de Cabo San Lucas solicitó la intervención del regidor debido a un supuesto abuso de autoridad que sufrió de parte del secretario general de Cabo San Lucas, Jorge Sánchez Sandoval.

Ante esta controversia, CPS Noticias buscó la declaración de ambas partes y fue así que de manera exclusiva, José Catarino Flores Castro, séptimo regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, dio más detalles del caso.

El motivo por el cual el séptimo regidor José Catarino Flores hizo pública la denuncia, es para que cada una de las revisiones a este y otros negocios del ramo se hagan apegadas a la normatividad, razón por la que en la misma publicación solicitó el apoyo del presidente municipal, Oscar Leggs Castro y el delegado de Cabo San Lucas Raymundo Zamora Ceseña, para que atiendan la denuncia de la ciudadanía.

Buscando el derecho de réplica, CPS Noticias sostuvo una entrevista con el secretario general de Cabo San Lucas, Jorge Sánchez, quien externó desconocer la publicación que realizó el regidor de Los Cabos y afirmó que todos los procedimientos se han realizado al marco de la ley.

“La verdad desconozco la publicación, pero bueno, con todo respeto para el regidor que forma parte del Cabildo en el caso de la funeraria “El Arbolito” pues tenemos nosotros una queja ciudadana, no de ahorita, sino de hace un año y medio, donde se acercan aquí a la delegación y pues nosotros estamos aquí para atender a la ciudadanía por instrucciones del presidente y del delegado, específicamente un giro comercial que se dedica a dar servicio de crematorio donde obviamente ahí el giro es crematorio, efectivamente el contribuyente, tiene su trámite de cambio y uso de suelo esté autorizado del 2020 al parecer, pero no ha refrendado desde el 2021 y 2022 y obviamente el 2023, pues está pendiente el referendo, entonces es una visita de a raíz de una queja ciudadana que por ende le damos atención y me corresponde a mí como como secretario general poder involucrar a las áreas esté responsables de poder dar su dictamen visto bueno para revisar los refrendos, sin embargo, no ha acudido la persona a realizar su refrendo comercial”.