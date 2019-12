Regidores morenistas del Cabildo de Los Cabos coinciden que se denuncie a quien no cumpla con lineamientos del movimiento

San José del Cabo.- Luego de que diputados locales, así como regidores del Cabildo de La Paz se encuentran solicitando la expulsión de Rubén Muñoz, alcalde de La Paz del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los regidores morenistas del XIII Cabildo de Los Cabos coincidieron en que es necesario que se denuncie a quien no cumpla con los lineamientos del movimiento sin importar su poder o cargo.

Berenice Serrato, tercera regidora apoyó que se denuncie a quien no cumpla con los principios de Morena, destacando que dicha situación marca un parte aguas en el partido, al estar la ciudadanía y los militantes delatando a aquel integrante que no cumpla con los principios básicos del movimiento.

“Creo que es algo muy bueno que la gente y los militantes acudamos a las instancias correspondientes a hacer las denuncias cuando creemos que no se está cumpliendo con los principios básicos del movimiento. Llegamos a este espacio a través de la confianza de la ciudadanía, a través del hartazgo de la sociedad, venimos a hacer un cambio que es la 4ta Transformación; quienes no se apeguen a estos principios deben ser denunciados, y recordemos que la omisión también es corrupción, por lo que si tenemos los elementos y sabemos que algún funcionario público o inclusive algún representante popular está incumpliendo con estas promesas y la esperanza que tiene un pueblo completo, debemos de acudir a las instancias a denunciar, creo que es correcto que los compañeros lo hagan y lo sigan haciendo”.

Además exhortó tanto a la ciudadanía como a los militantes a seguir denunciando cuando algún funcionario, mandatario o militante incumpla con los principios básicos del movimiento con las pruebas correspondientes, para así mejorar este gobierno. Además, señaló que se encuentran trabajando dijo, con las bases que ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador en este primer año de gobierno; por lo que comentó que, como representantes populares del municipio deben seguir sus principios y ejemplo, pues no basta con su esfuerzo si no se replica en Los Cabos. Irene Román, primera regidora, señaló que ve bien que se manifiesten en contra del trabajo del Alcalde de La Paz, siempre y cuando sea con pruebas; además, resaltó que precisamente la gente votó por un verdadero cambio derivado del hartazgo.

“En esta 4ta Transformación nosotros llegamos por elección popular y realmente la gente busca un cambio; nuestro presidente, López Obrador nos ha dicho que las escaleras se deben de barrer de arriba para abajo, entonces si un funcionario está haciendo mal su trabajo, yo no le veo mal que los compañeros vayan y se manifiesten y levanten un acta por algo en que está incurriendo; sabemos que el compañero Rubén Muñoz destituyó a 4 directores, por lo que ellos tendrían que presentar pruebas para que se les haga juicio a su demanda, yo creo que es un derecho que tienen de manifestarse, de levantar actas, lo veo bien y ya al compañero Rubén Muñoz le tocará aclararlo, por lo que de mi parte invito a que nosotros trabajemos con las bases que se encuentra asentando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que si nosotros omitimos esto, no podríamos lograr el verdadero cambio”.

Por su parte Héctor Torres, cuarto regidor, consideró inconveniente que este tipo de situaciones internas del partido se ventilen, además de recordar que el Movimiento Regeneración Nacional cuenta con estatutos que deben respetarse.

“Los asuntos internos del partido se tratan con mucho sigilo, si alguien está ventilando situaciones que deberían de ser internas, ahí el responsable deberá de responder por esos actos; yo no creo que sea conveniente que las situaciones internas de un partido se ventilen, pero estamos ahorita expuestos. En cuanto a las causas las desconozco a profundidad, pero también creo que nosotros como integrantes de un movimiento así como de un gobierno, debemos colaborar de manera congruente con los ideales de la 4ta Transformación, y llámese como se llame, tenemos que cumplir con esos ideales, y si alguien considera que otro compañero no lo está aplicando, será su decisión el colocar una queja o no en el partido y los órganos correspondientes harán lo propio”.

Destacó el Regidor que se encuentra trabajando apegado a los ideales de la 4ta Transformación con austeridad republicana y apegados a derecho con transparencia, señalando además que en todos los municipios deben respetar y hacer realidad tales ideales.