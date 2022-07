Georgina Roldán aún confía en que el Congreso hará lo correcto con Cayetano

Ana Georgina Roldán Aviña, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos afirma que pese a que el Congreso del Estado no efectuó el juicio de procedencia para retirarle el fuero al diputado Juan Pérez Cayetano, espera que para septiembre hagan lo correcto y permitan que se presente ante el juez para ser juzgado por la denuncia de abuso sexual antes de irse a receso. Recalcó que “el fueron no es eterno” en dado caso de que el Poder Legislativo decidiera que éste no procede, por lo que en 3 años lo verá en los juzgados.

“Se terminó el segundo periodo y no vi ningún avance, sé que están trabajando. Confió que están trabajando en este proceso. También entiendo que es un proceso algo complicado pues nunca se ha llevado a cabo uno de esta naturaleza. Tuve un día a bien de encontrarme en la banqueta al procurador y más o menos le preguntaba yo de que se trataba este procesos y él me explicaba, asimismo, me decía que parte de las lagunas que tenemos en la ley, si bien es cierto, les marca 45 días más 15. Tampoco marca una sanción si no se cumple en tiempo y forma”, manifestó.

Reiteró que confía que en septiembre tras su regreso del receso el Congreso conforme al derecho, cumpla con lo solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el mes de mayo, que es lo único que ella ha pedido siempre que sea un piso parejo.

Señaló que en septiembre del presente año se cumplirá exactamente un año desde los hechos y si bien la espera ha sido larga, no quitará el dedo del renglón, pues de aprobarse el desafuero la contienda iniciaría en los juzgados.

“De verdad que urge una reforma a la ley. Urge que las víctimas sean tratadas realmente como una víctima. A través de este proceso que yo llevé entendí lo que es la revictimización y eso creo que se debe de legislar, pero de fondo para tratar de minimizar este proceso en el que no te sientas una y otra vez de esa manera”, mencionó.

Roldán Aviña destacó que sólo tras obtener el expediente de su caso y revisarlo es cuando se enteró de que la psicóloga le recomendaba que asistiera a terapia, sin embargo, en la Procuraduría nadie se lo hizo saber; hecho que deja en claro que todavía hay mucho en lo que trabajar, pues de inicio durante el proceso tampoco se tiene el acompañamiento psicológico y lamentablemente, muchas mujeres o desconocen sobre la importancia de la salud mental o simplemente, no tienen los recursos para buscar ayuda particular.

“Mi solidaridad para las personas que inician este proceso porque el día de hoy sé que es ese proceso. El día de hoy sé que es llegar y tocar la puerta de la Procuraduría y decir esto es lo que me pasa. El tiempo de espera si es de repente angustiante. Te preguntas si realmente es lo correcto cuando ves que no avanzan las cosas, pero trato de mantenerme optimista. No está en mis manos; ahorita está en la cancha del Congreso. Repito, espero que resuelvan de la mejor manera y todo apegado al derecho”, enfatizó.

Reiteró que el Congreso no es quien juzgará si el diputado Cayetano es culpable o inocente, solo tienen en sus manos la oportunidad de quitarle el fuero para que entonces sí pueda ser juzgado por la autoridad competente, pues la carpeta estipula que el ministerio público encontró los elementos para que sea juzgado, por lo que espera que entiendan y atiendan.

Para concluir, Ana Georgina Roldán Aviña aseveró que no se va a quebrar y si en dado caso el Congreso decidiera que no procede el desafuero, este no es eterno y tras 3 años, se verán en los juzgados.