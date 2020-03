Registra BCS primer caso de coronavirus : Gobernador

-Llama a la sociedad a aplicar medidas de higiene y distancia social

-Se trata de ganar tiempo a la enfermedad, para evitar contagio generalizado en un lapso de tiempo corto

La Paz.-. El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis informó que en la entidad se detectó el primer caso de una persona infectada por coronavirus.

Se trata de un ciudadano inglés de 48 años, quien, sin presentar síntomas, llegó a la ciudad de Los Cabos, procedente de Miami, Estados Unidos.

Detalló que, tras encontrarse estable en un hospital privado de Los Cabos, fue dado de alta y remitido a aislamiento domiciliario con seguimiento médico.

“Personal de la Secretaría de Salud trabaja en los protocolos de establecimiento del cerco epidemiológico relacionado con los contactos que este paciente tuvo en BCS, a fin de evitar la propagación del virus”, agregó.

El Jefe del Ejecutivo explicó que de acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), la pandemia consta de tres fases, importación viral, dispersión comunitaria, y epidémico.

“El país y Baja California Sur nos encontramos en la fase uno, es decir, los casos que se han registrado es porque se han contagiado en el extranjero y enferman en México; sin embargo, todas las autoridades sanitarias coinciden, basado en lo que ha pasado en China, Italia, y en otros países, y dadas las características del virus, es que se darán más contagios en la población local. Lo importante es que se den poco a poco. Que no nos enfermemos todos al mismo tiempo”, señaló Mendoza Davis.

El Gobernador manifestó que los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad, van encaminados a evitar que esto suceda en Baja California Sur. Afortunadamente, la mayoría de la población que se contagie será asintomática, lo más probable es que no se enteren que estuvieron contagiados. Ahora bien, ser asintomático no quiere decir que no es fuente de contagio. De ahí la importancia de las medidas preventivas, concluyó.

“Si aplicamos correctamente las medidas de higiene, de distanciamiento social, de evitar aglomeraciones, haremos realidad el escenario deseado. ¿Qué quiere decir esto?, que se presentarán contagios, desde luego, pero en un lapso mayor de tiempo. Hay que evitar que se presente un número mayor de casos en un lapso de tiempo corto”, recalcó.

Se trata, dijo, de ganar tiempo para que hospitales y personal médico atiendan con eficiencia los casos que se registren y demande atención médica en el estado.

“Vamos a ganarle tiempo a este virus, y lo lograremos si todos cooperamos, si nos quedamos en casa, si mantenemos una sana distancia, si constantemente lavamos nuestras manos con agua y jabón, si evitamos saludar de mano, de beso, debemos ser solidarios con nuestras familias y con la población, mantener a raya el virus depende de todos”, declaró.

Llamó a los ciudadanos a mantener la calma, a consultar solamente las fuentes oficiales y a evitar compras de pánico.

“Es momento de refrendar nuestra empatía, solidaridad y compromiso con nuestras familias y con los demás. Baja California Sur cuenta con nosotros, todas y todos”, finalizó.