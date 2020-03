Registra La Paz este fin de semana el precio más barato en combustibles

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.– Registró La Paz BCS este fin de semana el precio más barato en combustibles.

Se trata de algunas gasolineras en la ciudad capital que, durante este fin de semana registraron una disminución considerable en el precio de sus combustibles que rondó de entre los 17 pesos hasta los 19, mismo que no se observaba desde hace 2 años.

La gasolina más barata la registró la estación, VP Racing Fuels, ubicada en Pino Payas s/n, con el precio en litro más barato con 17.74 peso la Magna y los 18.97 pesos la Premium, seguido de la estación ubicada en Boulevard Pino Pallas S/N entre calles Villa Ballenas y Villa Sauce con 17.89 pesos la magna y 19.07 pesos la Premium, y la tercer más barata en la ciudad capital, la estación, Martha Alicia de la O Rodríguez, ubicada en la Calle Jalisco No. 1530, con un precio de 18.00 pesos la magna y 18.95 pesos la Premium.

Como resultado de la reducción de costos en los combustibles, las filas en las estaciones mencionadas y otras tantas no se hicieron esperar, luego de que la noticia se comenzara a difundir principalmente a través de redes sociales, por lo que al poco tiempo de las publicaciones algunas estaciones de gasolina comenzaron a llenarse de vehículos.

También hubo precios de entre los 18 y 20 pesos, como fue el caso de la estación de Servicio ATI SA de CV, ubicada en Ignacio Allende 1015 esquina Lic. Primo Verdad a 18.30 pesos la Magna y 18.60 pesos la Premium, así mismo la estación Servicio Los Venados SA DE CV, ubicada en el Boulevard Santa Rosa No. 229 registró un precio de 18.50 pesos la Magna y 19.20 peso la Premium y finalmente la estación Auto Servicio AIRAPI, S.A. DE C.V., ubicada en el Boulevard Forjadores Sudcaliforniana con un precio de 18.75 la Magna y 18.75 la Premium.

Cabe señalar que los precios de las gasolinas registraron una disminución en distintos estados de la República, incluso se han registrado precios de hasta 11.29 pesos por litro, según dio a conocer El Universal, inspeccionando hasta 11.29 y 12.54 pesos por litro de gasolina Magna y Premium en estaciones de servicio de Ciudad Juárez.

Es preciso mencionar que días a tras el secretario de Hacienda, Arturo Herrera anunció que la caída en los precios internacionales del petróleo no repercutiría en los precios a la baja al consumidor, explicó que, la situación de precios a la baja, era debido a una petroguerra entre Arabia Saudita y Rusia.