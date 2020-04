Registra sector restaurantero severa crisis económica a consecuencia de la inactividad por pandemia: Canirac

Cabo San Lucas.- Solo un 10 por ciento de los restaurantes que operan en el destino turístico de Los Cabos permanecen abiertos con comida para llevar, los demás están cerrados y están soportando lo más que se puede el mantener los salarios del personal, pero muchos de los negocios, si tarda más tiempo la emergencia, están en peligro de cerrar sus puertas definitivamente.

Informó lo anterior el presidente de Canirac Los Cabos, Roberto Jiménez, quien indicó que las pérdidas representan para el sector restaurantero por esta pandemia son por el orden de los 950 millones de pesos.

“Estamos hablando en proporción a 10 por ciento, si fueran mil restaurantes estarían funcionando 100, sobre todo restaurantes medianos y pequeños, no estamos hablando de taquerías, en colonias hay muchas taquerías, que no están muy conscientes del problema de salud en que nos encontramos y que la comida debe ser para llevar, pero ya en particular en el municipio unos 25 negocios están abiertos de un total de 125.

Insistió el líder restaurantero que se trata de negocios pequeños y medianos del padrón de Canirac.

Esto representa una importante pérdida económica para los negocios de este giro, subrayó.

“Ya hicimos un estudio y andamos todo lo que es el destino turístico en 950 millones de pesos en pérdidas económicas, considerados los dos meses y medio o tres de afectación por la pandemia”, reiteró.

Finalmente indicó que es casi por lógica que muchos de los negocios no van a alcanzar a sobrevivir, sobre todo aquellos que no estén preparados y no tengan un capital guardado para soportar estos días de no ventas.