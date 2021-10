Se registra tiroteo en una escuela secundaria de Arlington, EEUU

Elementos de la policía de Texas, se encuentran desplegados en la escuela secundaria Timberview, en la localidad de Arlington, esto, debido a un tiroteo registrado la mañana de este miércoles, en donde se estima que hay varios heridos.

A través de su cuenta de Twitter el departamento de policía local de Arlington, mencionó que se encontraban en la escuela secundaria Timberview, por un tiroteo.

Por otra parte el alcalde, Jim Ross comentó a diversos medios locales que se tiene confirmado que al menos dos personas están heridas, por lo que se encuentran trabajando activamente con varios departamentos de policías y elementos del FBI de la Oficina de Campo de Dallas, para encontrar al sospechoso.

Así mismo la Policía de Arlington menciona que los estudiantes serán trasladados en un autobús, al punto de reunión de padres, una vez que el área esté totalmente despejada y sea segura.

All Parents –@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021