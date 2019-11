Registran 137 casos con deficiencia en atención jurídica en penales de BCS

San José del Cabo.- La consejera electa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Charlene Ramos Hernández, reveló que hay un total de 137 casos reportados en los penales del estado, con deficiencia de atención jurídica, esto luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un recorrido en los penales del estado sudcaliforniano, una iniciativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De los resultados obtenidos en el recorrido, la consejera expuso que hicieron una comparación a las situaciones en los diversos estados del país con la experiencia que se vive en los penales de Baja California Sur, Ramos Hernández destacó que el estado no se encuentra calificado como malo, ya que se reportó que no hay una condición grave de hacinamiento o el tipo de violaciones que se repiten muchas de las veces en otros centros penitenciarios.

“Aquí tenemos reportado un total de 137 procedimientos a nivel de Baja California Sur, la mayoría de ellos relacionada con el tema de la deficiencia de la atención jurídica’’.

Es decir, ya sea que no les han dicho cómo esta su situación jurídica, no saben por qué están detenidos, no tienen un asesor, o no están contando con asesoramiento legal, el defensor de oficio y la mayoría de las solicitudes han sido enfocadas a eso”.

Asimismo, la Consejera Estatal de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que lo que se pretende es poner atención en una defensa legal de vida de las personas detenidas en los penales, procurando hacer valer sus derechos.

