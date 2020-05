Registran 326 llamados de emergencia por violencia familiar en BCS durante la cuarentena

Daniela Pérez

La Paz.-Durante la contingencia se han reportado elevados índices de violencia en los hogares, ya que durante el mes de abril se han recibido 326 llamados de emergencia vía C4 por violencia familiar en Baja California Sur, esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De éstas, 167 corresponden a reportes en la ciudad de La Paz y 158 en Los Cabos, así mismo recibieron 153 llamados al 911 por violencia de pareja y 43 por violencia contra la mujer en este mismo periodo.

De acuerdo con Daniel Aníbal Rodríguez Dimas, vocal del Colegio de Psicólogos de Baja California Sur, este aumento en casos de violencia familiar y de pareja, se debe a que las personas no saben manejar sus emociones y éstas se desbordan.

“Es una situación muy compleja debido a que la relación violenta en pareja, sobre todo en estas situaciones de violencia de género, tienen mucho que ver con las relaciones de dominio… desgraciadamente hay muchos agresores que al estar limitados en casa y no cuenta con las herramientas adecuadas para gestionar sus emociones, tienen más fácil estos excesos de ira que los llevan a violentar a los que están alrededor de ellos”, explicó.

También mencionó que en gran medida estos altos índices se deben, pero no se justifican, por el confinamiento, e invitó a buscar ayuda a través del directorio de profesionales que se encuentra disponible en la página de facebook del Colegio de Psicólogos BCS o marcando directamente al 911.