Registran primeros dos contagios de Covid-19 al interior del Congreso local

La Paz.- Se presentaron los primeros 2 contagios de Covid-19 al interior del Congreso, se presume se trata de personal asesor de diputados de la XV Legislatura.

Al respecto Perla Flores Leiva, diputada del Partido Encuentro Social (PES), señaló que, se les informó a través de una circular por parte de la presidenta de la Junta de Gobierno lo sucedido en el recinto legislativo y algunas de las medidas que se comenzarán a aplicar.

“Ayer envió una circular la presidente de la junta de gobierno, la diputada Lorenia Montaño, precisamente por esto el personal no se puede presentar hasta que no haya una sanitización en las oficinas del Congreso; y efectivamente nos notifica la presidenta de la junta de gobierno que está confirmado otro caso, que es una de las asesoras de aquí, no sabemos si anduvo aquí en las oficinas, es asesora de una diputada de Morena”, declaró.

Por su parte la diputada del Partido Humanista, Daniela Viviana Rubio declaró estar enterada de la situación, atenta en aplicar las medidas de sanidad, dijo, pese a lo ocurrido se continuará trabajando de manera presencial al ser su labor una actividad esencial.

“La primera medida que adoptamos es suspender las labores administrativas en el edificio, y pedirle apoyo a la Secretaría de Salud para que venga a sanitizar el edificio. Son dos y hay un tercero por confirmarse…

En el recinto yo creo tenemos que seguir sesionando de forma presencial porque esa es la nueva normalidad, con un cuidado personal y adoptar bien las medidas”, indicó.

Dijo, la nueva normalidad será usar el cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización en los zapatos antes de entrar al edificio, medidas cotidianas que tendremos que hacer parte de nuestra vida diaria.

A su vez, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Mercedes Maciel Ortiz, compartió que es preocupante para el resto del personal y los propios diputados, dijo, en el Congreso no se puede poner en riesgo a la gente, por lo que deberán de acudir con las medidas de protección y ser responsables.

“Este edificio ya fue sanitizado hace algunos días por parte de una compañía externa, en esta semana va a volver a ser sanitizado; desgraciadamente no podemos evitar que se enferme una persona, pero tampoco podemos paralizar y estar devengando un sueldo sin venir a trabajar”, expresó.

Concluyó al compartir que en la Comisión de la Salud que preside el diputado Humberto Arce Cordero, se propondrán algunas medidas de sanidad para aplicar en los próximos días para evitar mayores contagios.