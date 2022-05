Colectivo de búsqueda registra casos de pruebas genéticas pérdidas

El coordinador del Colectivo Búsqueda x La Paz, Gabriel Manríquez, señaló que han notado irregularidades en el manejo que se les da a las muestras genéticas de los familiares de las víctimas de desaparición. Indicó que no todas las personas que se han realizado las pruebas de ADN se encuentran en la base de datos genéticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).

“Hemos tenido varias personas que en realidad no están en la base de datos. Nos han llegado personas de Ciudad Constitución o de Los Cabos que nos dicen ‘Oye, pero ya me la realicé’, pero pues no, no se encuentran aquí en la base de datos, y hemos estado checando varias pruebas de ADN. Principalmente en la zona norte es donde tenemos esta problemática de que no llegan las pruebas de ADN aquí a La Paz”, declaró.