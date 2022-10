Registro Civil traducirá actas de nacimiento en 30 lenguas indígenas

El Registro Civil de Baja California Sur comenzó el programa, “Tu acta en tu lengua”, para garantizar el derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

De las 68 lenguas indígenas que se encuentran dispersas en el territorio mexicano, sólo serán 30 las lenguas indígenas las que estén integradas a la base de datos. De acuerdo con Ruth Yanet Villalobos Sánchez, directora del Registro Civil en Los Cabos, ya están trabajando en esa campaña.

De acuerdo con la entrevistada, ya comenzaron los trabajos para divulgar entre la población de origen indígena este derecho constitucional, trámite que se realizará de manera gratuita hasta el 31 de diciembre, en un horario de las 8 horas a las 3 de la tarde, de lunes a viernes.

El primer paso es verificar que las actas de nacimiento de las personas que requieren el trámite existen a nivel nacional; posteriormente, asegurar que la lengua que se pretende utilizar se encuentra dada de alta en el sistema.

La responsable del Registro Civil en San José del Cabo comentó que este es un trabajo en conjunto donde lo primero es divulgar entre todas las áreas gubernamentales la lista con las 30 lenguas indígenas aceptadas con la finalidad de canalizar correctamente a las personas que desean su acta de nacimiento en su lengua materna.

“Vamos a proporcionar a través de oficio a las dependencias de gobierno para que ellos tengan conocimiento y puedan acercarse a la población porque ya tienen un censo y tienen mayor contacto e interacción con las personas que hablan una lengua diferente y sepan canalizar a las personas al Registro Civil que sean realmente las personas que puedan obtener esa acta de nacimiento y no vayan a realizar una solicitud y no sea procedente por no tener activa su lengua”.