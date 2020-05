Registró Los Cabos 10 de mayo menor movilidad en comparación con Día del Niño: autoridades policiacas

En reunión con empresarios, reveló Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del CCC que hubo mayor respuesta ciudadana, pero advirtieron que debe continuar esta medida de confinamiento para pronto ir normalizando las actividades

Cabo San Lucas.- En reunión de la mesa de trabajo entre el sector gubernamental y empresarial para el manejo de crisis por el Covid-19, informaron que en esta celebración del 10 de mayo se registró menos movilidad que en el pasado festejo por Día del Niño, lo cual es positivo para todos, para seguir avanzando en el confinamiento y poder ir normalizando poco a poco las actividades.

El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez informó que en esta reunión se trabajó y acordó seguir fortaleciendo las estrategias de concientización ciudadana, perifoneo y vigilancia en las colonias, destacando que son los últimos días de confinamiento para ya tomar decisiones e ir pensando en qué fecha reabrir el destino y en qué etapas, todo en coordinación con las autoridades sanitarias.

Insistió en que siguen en la postura de cerrar filas para planear las fechas junto con las autoridades de la próxima apertura, y de qué sectores productivos o empresas, o actividades económicas podrán ir reabriendo y empezar a trabajar muy fuerte, que ya lo están haciendo los turisteros con los protocolos de seguridad y limpieza e igual con las autoridades.

De igual forma se revisaron los números de la incidencia delictiva y las autoridades policiales informaron que los números se mantienen a la baja, ha transcurrido todo como se esperaban, con orden en las tiendas comerciales y cumplimiento en las estrategias para seguir contando con el esfuerzo ciudadano de mantenerse en casa.

Los números de contagio del Covid-19 en el municipio se mantienen estables, no han desbordado los servicios médicos, el número de personas graves es muy bajo, significa que hay una estructura de salud suficiente pero esto ha sido reflejo de todo el esfuerzo conjunto que se ha realizado y que no hay que aflojar el paso.

“Ya estamos en las últimas semanas de esta gran responsabilidad de quedarnos en casa, de que no se relaje la disciplina, para así poder cumplir con los objetivos propuestas”, reiteró.

Todo esto que se ha avanzado, abundó, es producto de que todo mundo está haciendo su trabajo y la gente está entendiendo, nos quedan días para pensar que los números se controlen y dedicarse a pensar de lleno en cómo reiniciar actividades, esto se dará siempre y cuando estos números se mantengan así, concluyó.