A 2 años de ausencia regresa el Iron Man

Uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro estado está de regreso después de 2 años de inactividad, el Covid-19 fue el villano de esta historia, el cual desató un sinfín de consecuencias para todos, pero tras confirmar el semáforo en verde y volviendo poco a poco a la normalidad a Los Cabos, viene la emocionante noticia de volver a ser sede del Iron Man, triatlón de talla internacional que recibe la llegada de personas de todo el mundo para convertirse en el atleta supremo, superando pruebas que pocos pueden presumir de terminar.

Son muy pocos los detalles que hasta el momento se saben y no se han revelado las características de la edición 2022 del Iron Man en su modalidad 70.3, no obstante todos los requerimientos y detalles que nos interesan conocer se darán por medio de un anuncio el día 12 de abril.

Se sabe por el momento que se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Los Cabos, el director de Asdeporte y del Iron Man México, Jaime Cadaval, junta que fue muy interesante por el hecho de seguir trabajando en conjunto, teniéndolo un año más, después de que los deportistas lo exigieran y por todo la derrama económica que este implica por la forma en la que el turismo crece exponencialmente.

Por último, solo se ha dado una saboreada con respecto a los datos, lo único seguro por ahora es la fecha y será en el mes de noviembre, específicamente el día 6, con lo cual queda ser pacientes y esperar el tiempo para este momento que hace poner a todo Baja California Sur con la atención a tope.