Regresa Los Cabos a la normalidad tras la tormenta

Saldo blanco dejó el paso de la tormenta tropical “Javier” por las costas sudcalifornianas, al no reportarse graves afectaciones en el municipio de Los Cabos, tan solo deslaves, escurrimientos y encharcamientos en las vialidades, dichos resultados se dieron a conocer durante la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil encabezado por el presidente municipal Oscar Leggs Castro, quien después del paso del fenómeno realizó recorridos por todo el municipio.

Las repentinas lluvias tuvieron inicio la tarde del 1ro de septiembre en el municipio de Los Cabos, por lo que se llevó a cabo el Consejo de Protección Civil en la sala de juntas del Instituto Instituto del Deportes del Municipio de Los Cabos (INDEM), en donde se acordó la suspensión de clases en el municipio de Los Cabos para el viernes 02 de septiembre del año en curso, esto confirmado por Benjamín García Meza, Subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur.

Decisión tomada dado el pronóstico que apuntaba que las lluvias intensas tendrían lugar en la noche del jueves 1ro y madrugada del viernes 2 de septiembre, mismas que así fueron, lo que provocó crecidas de arroyos en varios puntos del municipio cabeño durante el viernes, exhortando a la ciudadanía a extremar precauciones, por lo que de manera preventiva, fueron un total de 8 albergues abiertos para el resguardo de personas que vivían en zonas de riesgo, siendo un total de 21 los albergados.

En San José del Cabo estuvieron operando 2 refugios temporales, uno en la escuela primaria Valentín Gómez Farías en la colonia de Santa Rosa Fundador y el otro en la secundaria Técnica No.14, teniendo en esté último plantel en resguardo a 2 personas, una pareja que habita en una casa de material endeble en las inmediaciones de la colonia Costa Dorada, tratándose de María de Los Angeles Valles y el Sr, Victor González, quienes nos brindaron su testimonio:

“Ahí vivimos en el monte, no tenemos agua, ni luz, estamos viviendo en un cuartito de madera, por lo que no tenemos protección por las lluvias que están pasando, por eso estamos aquí, no tenemos teléfono, radio, ni nada”…La delegada de la colonia como sabe que estamos viviendo así, por eso ella nos trajo para acá”