Regresan los filtros sanitarios a las escuelas de BCS

Durante la rueda de prensa celebrada este martes, la titular de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Zazil Flores Aldape, dio a conocer los acuerdos tomados por el Comité Estatal de Seguridad en Salud en su última sesión. Entre ellos, destaca la recomendación para que se implementen filtros sanitarios en las escuelas y los hogares.

Enfatizó que estas son medidas preventivas, y que el inicio de clases no representa un riesgo adicional para la propagación del Covid-19.



“Al contrario, finalmente le da un cierto orden a la forma en la cual transitamos todos los días. No vemos ningún problema, y por supuesto que por eso queda esta recomendación de no olvidar los filtros en casa, que la intención, como bien se comentó en el Comité, no es favorecer el ausentismo escolar, sino simplemente que estemos conscientes que las enfermedades respiratorias en general están presentes y en circulación en nuestro estado desde influenza, otros virus respiratorios y Covid, y tendremos que tener cuidado con esto”, manifestó.