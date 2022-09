¿Regresará el horario normal? El Senado tiene la bolita

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios para establecer un horario estándar en territorio nacional, aplicando un horario estacional en los municipios de la zona fronteriza norte. La iniciativa pasa al Senado.

Al ser aprobada esta propuesta, octubre será el último mes en el que se modificaría el reloj, quedándose el horario de invierno de manera permanentemente, es decir, el “horario normal”.

Con una votación de 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones, la iniciativa quedó aprobada en lo general y en lo particular.

Salimos a la calle y con cámara y micrófono en mano preguntamos a la gente el gusto o no por el horario de verano y su eliminación.

“Sí, que lo eliminen, porque, por ejemplo, cuando, estamos acostumbrados a pararnos a las siete de la mañana, y llega el horario y hay que pararse a las seis. Aparentemente dice uno, bueno, me duermo más temprano, pero no es cierto, el cuerpo ya está acostumbrado a dormirse. Si a las nueve te duermes, y a las siete te paras, tu cuerpo ya está acostumbrado, y de otra manera no, te paras a las seis y no has dormido; al menos eso me pasa a mí, que no he dormido bien, me siento hasta cansada, me siento de malas. No, no me gusta”, dijo una vendedora de nombre María.