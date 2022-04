Piden que regresen las estancias infantiles a BCS

El programa ahora nombrado de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, de acuerdo con la ficha de monitoreo 2020-2021 del CONEVAL, no aporta información estadística específica sobre la problemática de las madres y padres solos que oriente al programa para focalizar sus apoyos en las poblaciones prioritarias; tiene limitación presupuestal para atender a la población objetivo del programa y no existe verificación de que el apoyo sea destinado al cuidado infantil, por lo que no se tiene información de los resultados de los mismos.

Lo anterior lo reveló el diputado Rigoberto Mares Aguilar, al presentar este martes en tribuna un pronunciamiento donde reitera su llamado al gobierno federal, a que regrese el programa de estancias infantiles a Baja California Sur, porque es parte de los derechos de las niñas y niños sudcalifornianos de estar en lugares adecuados para su cuidado y con esto se apoye al empoderamiento de las mujeres, quienes al salir a trabajar brindan mejores condiciones de vida a sus familias.

El líder de la bancada de Acción Nacional, acotó que esas debilidades derivan en la falta de buenos resultados del programa aplicado por el actual gobierno y por ello, seguirá insistiendo en que regrese el Programa de Estancias Infantiles, con el diseño que durante más de 10 años tuvo resultados favorables, sustentados como ya he expresado en esta participación, en evidencia estadística y diversas evaluaciones del CONEVAL.

“Aunque se ha anunciado que se continuará con el apoyo de alrededor de 4,800 niños entre 0 y 4 años de edad, hijos de madres que trabajan o padres solos, los cuales se vieron beneficiados con esta beca en la convocatoria del año pasado, no hay que perder de vista que con este anuncio se deja fuera a las hijas e hijos de madres trabajadoras y padres solos que por alguna razón no alcanzaron a incorporarse al programa federal, situación que pone en duda la continuidad y la cobertura del mismo”.

Así mismo, aludió al reciente comunicado de la delegada de Bienestar, Diphna Yanssen Weichselbaum, donde informó que para 2022 no habrá nuevas incorporaciones al programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en Baja California Sur, puesto que el recurso para este programa, se irá a estados que no hayan sido apoyados anteriormente.

Finalmente, Mares Aguilar Considero un desacierto el eliminar un programa social exitoso con eficacia probada, y experimentar con otro cuyas debilidades de diseño y presupuesto no garantizan que se cumplan los objetivos que ya se cumplían con el PEI.