Registran caos vial y falta de agentes de Tránsito en primer día de clases

Sin un operativo para el retorno a clases, padres de familia de la Escuela Primaria Mauricio Pino en San José del Cabo, piden se coloque un oficial de tránsito o elemento de Seguridad Pública para el cuidado de las y los estudiantes, pues en muchas ocasiones automovilistas obstruyen el paso peatonal. O bien, se estacionan en doble fila provocando un caos vial en la zona.

De esta manera, una madre de familia indicó que es muy importante la implementación de seguridad para los menores, dado que en el inicio de clases no se contó con presencia de elementos policiacos en la zona.

“Sí es importante; sin embargo, desde hoy en la mañana no hubo la presencia de policías y si es sorprendente por qué; en ocasiones los vehículos no miden las distancias o los niños pasan corriendo cuando vienen solos y no toman en cuenta la precaución, de que van pasando los vehículos y puede ocurrir algún accidente. No se les ha visto el día de hoy haciendo su trabajo”.

“Sí sería muy importante que estuvieran aquí, como en años anteriores tanto por la seguridad de los niños, como para evitar el embotellamiento a la hora de dejarlos, porque muchos papás también llegan tarde a sus trabajos, porque van a vuelta de rueda y lamentablemente, entre que salen los niños o están entrando es muy complicado”.