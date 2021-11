Ni el 30% de alumnos han regresado a las aulas en Los Cabos

Hasta el momento el 60 por ciento de los planteles del municipio de Los Cabos están incorporados a la presencialidad, pero ni el 30 por ciento de alumnos están asistiendo a las aulas, así lo confirmó el Jefe de Los Servicios Regionales de la SEP en Los Cabos, Alí Flores.

Reiteró que en Los Cabos aún hay preocupación entre los padres de familia de un posible riesgo de contagio del covid si envían a sus hijos a la escuela, por lo que ha sido muy variable la reincorporación presencial.

Incluso de acuerdo al más reciente informe del nivel básico educativo en Los Cabos únicamente 207 alumnos están asistiendo a clases presenciales y los otros están tomando clases en línea que están siendo apoyados por los maestros.

También en ese reporte se indica que hay en Los Cabos 69 mil 530 alumnos, 11 mil 732 en preescolar, 39 mil 311 en primaria y 18 mil 587 en el nivel secundaria.

El profe Alí aplaudió el actuar de los maestros que son la gran mayoría que se han dado la tarea de contar con niños de manera presencial y todavía trabajar en línea con aquellos que no asisten a las aulas, puesto que no pueden olvidar su ética profesional que les lleva a no solo trabajar con los 7 a 10 niños que asisten a las aulas y olvidarse de los 30 pendientes, aunque la indicación sea que todos a clases presenciales.

Aunado a ello mencionó que hay muchas escuelas que no tienen agua, ni luz y poco a poco se han dio arreglando, con el apoyo del gobierno municipal con el tema de limpieza, de las pipas de agua para ya regresar todos a las aulas, se lleva un importante avance pero sigue existiendo el temor de padres por la pandemia.

Reiteró que este regreso a clases presenciales debiera ser paulatinamente y que hasta el regreso de vacaciones decembrinas, es decir en enero, regresar el cien por ciento de alumnos a las aulas.