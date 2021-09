Regreso obligatorio a clases presenciales este 20 de septiembre: SEP BCS

Alicia Meza Osuna Secretaria de Educación Pública en Baja California Sur, confirmó que el regreso a clases presenciales este próximo 20 de septiembre será de manera obligatoria, sin embargo, enfatizó que no prohibirán a los maestros el hacerlo virtual, quedará en manos de los docentes y directivos hacerlo también en línea sólo como un complemento de las clases presenciales.

“La presencial es obligatoria, estar en las aulas, en las escuelas por parte de los maestros es obligatorio y por parte de los niños y de los jóvenes. Si hay padres que deseen que sus hijos no asistan, habrá esa otra forma a distancia, y si además los maestros quieren hacerlo de forma en línea atendiendo a los alumnos que si desean estar de manera presencial, pudiese hacerse de esa manera pero la obligación o la convocatoria es que acorde al derecho de los niños, ellos sean atendidos en las escuelas”, explicó.

No obstante, acorde al último reporte que presentó el exsecretario de educación Rodolfo Cruz Chávez, a principios de agosto solo el 5% de alumnos de educación estaban dispuestos a regresar y un 20% en educación media superior, a lo cual Meza Osuna aseveró que, el porcentaje se verá modificado para finales de la semana en curso, gracias al buen criterio de los maestros de la entidad.

Además de los resultados, dijo, que se tiene como evidencia del regreso a clases en otras entidades; en relación a los alumnos que no deseen asistir de forma presencial, puntualizó que ellos además de tomar clases en televisión serán atendidos por subgrupos una vez por semana.

En cuanto a la infraestructura compartió a nuestro medio que el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) gestionó una inversión de 63 millones de pesos los cuales, que según el estudio serán suficientes para atender las necesidades.

“[…]se gestionaron 63 millones de pesos que se están aplicando en rehabilitación de espacios educativos, esto quiere decir, la instalación de conexiones eléctricas, conexiones hidráulicas, instalación de más de 2 mil lavabos que se van a instalar también en cada escuela, para la limpieza de cisterna, reparación de cisternas se está habilitando desde hace 2 semanas, y que esperamos que esta semana se han comprometido a que se acelerarán los trabajos y se ampliará la cobertura para poder tener mejores condiciones escuelas para las próximas semanas”, subrayó.

Referente a la falta de agua potable en las escuelas, indicó que, la escasez con o sin pandemia es una realidad en la entidad, por lo que se atenderá el problema con el suministro de agua mediante pipas, pero en el caso particular de las escuelas que no puedan obtener de una u otra forma el recurso, no operará de manera presencial.