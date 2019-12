Regular a los estados en el tema movilidad con reforma al Artículo 4 Constitucional: Guadalupe Saldaña

Dicha reforma establece la movilidad como derecho humano, permitirá ordenar lo que está pasando en BCS y municipios en el tema, abundó la Senadora sudcaliforniana

Cabo San Lucas.- La aprobación por el Senado a las reformas al Artículo Cuarto Constitucional que establece la movilidad como un derecho humano, que pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y análisis, pero en el Senado tuvo el respaldo por unanimidad, permitirá y será un gran paso para ordenar lo que está pasando en las entidades y en los municipios con este temas.

Así lo manifestó la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, quien dijo que esta reforma permitirá en el caso de Baja California Sur, concretizar un tema pendiente y urgente que es el asunto de la movilidad en un amplio contexto, para lograr avances que se requieren y que siguen en la indefinición.

“Afortunadamente pudimos argumentar el tema y platicarlo con los coordinadores, tanto del PRD, PT, PES, Movimiento Ciudadano, lo entendieron y logramos que se aprobara en el Senado por unanimidad, estas reformas al cuarto constitucional estableciendo la movilidad como un derecho humano y les argumentábamos que el tema de movilidad es un tema de medio ambiente, de vivienda, seguridad vial, es un tema de inclusión, un tema muy amplio, hoy vamos a pasar a la historia es una reforma importante que cambia nuestra Constitución en un tema fundamental que habla de derechos humanos y va a regular lo que está pasando en las entidades, le va a poner orden a las entidades” sostuvo.

Dijo que es una gran oportunidad de avanzar en el tema

“Ya se aprobó en el Senado pasa a la Cámara de Diputados, nosotros somos cámara de origen, una vez que esté publicado empieza a bajarse a las entidades y por supuesto es el objetivo que le dé orden al tema y que todas las entidades empiecen a legislar en el tema de movilidad, que va a ser poco a poco porque no todas las entidades traen en su agenda estos temas, ya al establecerlo en la Constitución ya es un paso importante”.

Explicó que aprobar reformas al artículo cuarto constitucional no es un tema sencillo, porque las reformas a la Constitución requieren de las dos terceras partes del Senado, no es como una ley que la ley con mitad más uno la logras, en este caso se trata de una reforma al artículo cuarto que habla de los derechos humanos, de la educación, vivienda y se agregó la movilidad como un derecho humano, es un tema ya legislado en otros países y está legislado en algunos estados y no estaba respaldado por la Carta Magna que es lo que se tiene que ordenar.