Regularán aforo y estancia en Balandra en Semana Santa

Con el objetivo de proteger la biodiversidad de la playa Balandra y salvaguardar la integridad de las familias que la visitan, la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE) de Baja California Sur en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) anunciaron la puesta en marcha del operativo Balandra para Semana Santa 2022, del 10 al 24 de abril.

La SETUE informó que se administrará el aforo y tiempos de estancia de los usuarios, quienes podrán visitar la playa por un espacio de tres horas en los siguientes horarios: de 8:00 a 11:00, de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas, respetando la capacidad de carga en cada bloque que es de 400 personas. Esta planeación permitirá el ingreso de hasta mil 200 personas por día.

La dependencia estatal refirió que se espera la llegada de 18 mil visitantes durante este periodo vacacional; de ahí la importancia de implementar este operativo en dicha playa con relevancia turística y ambiental.

Asimismo, se destacó que entre las reglas a seguir se encuentran el no subirse al hongo o dunas ni transitar por ciertos senderos, no está permitido el uso de drones ni realizar campamentos, mascotas solo en playa principal y con correa, no alterar el ecosistema (no llevarse conchas, caracoles, arena o animales o hacer torres de piedra), llevarse la basura a casa, entre otras.

El operativo contará con la participación de 50 representantes de los tres niveles de gobierno, así como de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC) quienes trabajarán las 24 horas realizando labores de monitoreo y vigilancia para garantizar que el ecosistema de esta Área Natural Protegida (ANP) no sufra daños ni alteraciones.