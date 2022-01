Regularización de vehículos no será obligatoria

Mientras que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que el trámite de regularización de carros importados no será obligatoria, representantes del Gobierno de Baja California Sur, han manifestado que darán unos meses para concluir el proceso legal con el emplacado de sus vehículos.

En la conferencia mañanera del lunes, el mandatario federal mencionó:

“Desde luego es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho de que quien no lo quiera hacer no se le va a forzar. Prohibido prohibir. Hemos dicho que no debemos de reprimir, de forzar, sino que hay que apostar a convencer, a persuadir”.

El presidente dijo que esta semana debían iniciar los trámites en los diez estados, donde se permitirá la nacionalización, e indicó que debe arrancar lo más pronto posible, ya que el periodo de regularización sólo durará unos meses, finalizando el 20 de julio.

Pero será hasta el próximo martes cuando autoridades estatales prevén que inicie la tramitología en la entidad, así lo dio a conocer la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Bertha Montaño Cota.

“El día primero de febrero vamos a iniciar con esto, vamos a implementar un sistema de citas por internet para que no haya aglomeración y no pierdan tanto tiempo las personas. Si toda la documentación y el vehículo está en regla pensamos que el mismo día se va a resolver el trámite completo”, informó.

Hasta el momento, aún se desconocen las reglas de operación que aplicarán en el estado, aunque aseguraron que mientras dure el decreto presidencial no habrá operativos en contra de los famosos “carros chocolate”, sin embargo aún no definen qué pasará con los automóviles que no sean regularizados.